Инспекторы эконадзора проверили качество воздуха в Щелкове
Инспекторы эконадзора проверили качество воздуха в Щелкове. Ранее муниципальные депутаты обеспокоились тем, что компания «Цемкарго» может вредить окружающей среде. Предприятие занимается перегрузкой и транспортировкой сухих строительных смесей.
«В ходе осмотра территории установлено, что в своей деятельности компания использует емкости для хранения сухих смесей и приемный бункер. При этом „Цемкарго“ не подало заявку на внесение их в реестр объектов негативного воздействия», - отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, экологический контроль на предприятии не осуществляется, что является серьезным нарушением природоохранного законодательства. Инспекторы проверили воздух в зоне действия предприятия на содержание ПДК, однако, нарушений не выявили. Минэкологии проследит, чтобы работы без экологического контроля впредь не велись.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.
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