Инспекторы эконадзора потребовали прекратить захламление берегов реки в Истре
Минэкологии Подмосковья предостерегло владельцев участка в деревне Мансурово Истринского округа от загрязнения земель. Ранее в ведомство поступила информация о проведении незаконных работ в водоохранной зоне реки Молодильни.
«По данному факту проведены надзорные мероприятия. Установлено, что на земельном участке, принадлежащем троим гражданам, ведется строительство магазина», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Владельцам объявили предостережение, а также потребовали не допускать нарушений Водного кодекса России, ограничивающего хозяйственную деятельность в водоохранных зонах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.
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