Инспекторы ДПС провели моторейд в Мытищах

В городском округе Мытищи идет подготовка к итоговой аттестации выпускников. В округе насчитывается 44 образовательных учреждения. Всего в этом году они выпустили 5397 учеников: 3851 девятиклассника и 1546 одиннадцатиклассников.

Основной период итоговых экзаменов для девятиклассников пройдет с 21 мая по 2 июля. Для этого организовано 15 пунктов в школах и шесть на дому. Ученики сдадут четыре предмета: два обязательных и два по выбору. В этом году также предусмотрена промежуточная аттестация для школьников из новых регионов России, в округе таких двое.

Итоговые экзамены для одиннадцатиклассников пройдут с 23 мая по 5 июля. Для них организовано 11 пунктов в школах и один на дому. В этом году по решению президента выпускникам предоставлены два дня для пересдачи одного предмета по выбору - 4 и 5 июля. При пересдаче засчитывается последний результат.

Изменения также коснулись порядка получения медалей. Медали I степени вручат «круглым отличникам» и тем, кто набрал не менее 70 баллов по русскому языку и по выбранному предмету на ЕГЭ. Медаль II степени получат те, у кого не более двух оценок «хорошо» и кто наберет не менее 60 баллов по русскому языку и по выбранному предмету на ЕГЭ.

Для организации проведения ГИА в округе подготовлены все необходимые службы. Обеспечены резервные линии интернета и источники электричества. На время аттестации введут режим тишины со стороны строительных и дорожных служб.

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