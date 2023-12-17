Иностранные студенты спели «Катюшу» в Центре имени Кобзона в Одинцове

Студенты учатся в России по программе культурного обмена.

«Обменные группы - это очень интересно и в плане изучения языка, и в плане профессии. Мне кажется, они будут амбассадорами, представителями русской культуры у себя на родине», - рассказала начальник отдела по туризму Одинцова Наталья Шмелева.

«Им было интересно услышать не только наш рассказ об Иосифе Давыдовиче Кобзоне, но и о народной традиции, о русской классической музыке. Мы исполнили произведения Рахманинова, Чайковского, Глинки. Заранее мы полюбопытствовали, какие русские песни знают в Китае. Оказалось что это „Подмосковные вечера“, „Ой, мороз, мороз“, „Калинка-малинка“», - рассказала директор центра Елена Борисова Помимо лекции и песен студентам показали выставку, посвященную Иосифу Кобзону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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