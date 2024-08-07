Инновационный препарат для МРТ печени применили в областном онкодиспансере

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, этот метод диагностики с использованием уникального контрастного препарата проводится в кабинете МРТ рентгеновского отделения онкодиспансера.

«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом и его уникальность», - рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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