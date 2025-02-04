04 февраля 2025, 13:59

Инновационную систему безопасности установят в новой школе в Реутове

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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В образовательном учреждении откроют IT-классы и обеспечат повышенную безопасность детей, внедрив систему видеонаблюдения. Она анализирует изображение и автоматически реагирует на любые нештатные ситуации, подавая сигнал педагогам школы.

В декабре 2024 года в Реутове завершилось строительство новой школы на 1100 мест, расположенной в микрорайоне 10А. Учебное заведение планирует повысить уровень образования в наукограде и обеспечить местные предприятия высококвалифицированными кадрами. В новой школе появится инновационная система безопасности с анализом изображений и автоматическим реагированием на экстренные ситуации.

Такая система будет внедрена также и в другие образовательные учреждения Реутова уже в этом году.

Строительство школы было завершено за полтора года. По словам главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, открытие нового учебного заведения поможет перераспределить нагрузку на социальные объекты микрорайона и усовершенствует качество образовательного процесса.

Школы Строительство Технологии Образование
04 февраля 2025, 14:17
Автоинспекторы в Мытищах напомнили жителям правила перевозки детей
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сотрудники Госавтоинспекции в рамках социального проекта «Маленький пассажир — большая ответственность» организовали профилактическую акцию «Самый ценный пассажир». Полицейские в ходе беседы напомнили посетителям много функционального центра в Мытищах о правилах перевозки детей.

Профилактическую беседу сотрудники Госавтоинспекции провели с посетителями много функционального центра о правилах перевозки детей. Заявителям рассказали о правильном выборе детских удерживающих устройств в зависимости от возраста, роста и веса ребенка, и раздали памятки и наклейки для автомобилей.

Маленькие пассажиры являются одними из самых уязвимых участников дорожного движения. Госавтоинспекторы подчеркивают, что штатные системы безопасности автомобиля не предназначены для их защиты. Поэтому при перевозке детей крайне важно использовать детские удерживающие устройства.

Такие мероприятия проводятся регулярно, так как безопасность детей на дорогах - это общая ответственность всех граждан. Важно помнить, что каждый водитель отвечает не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, особенно если это маленькие дети.

Дети Мытищи ПДД Полиция
04 февраля 2025, 14:09
Свыше 100 объектов образования обновят в Подмосковье в 2025 году
Минстрой МО
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В 2025 году по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» обновят 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Об этом сообщили в региональном Минстройкомплексе.

На всех объектах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. В рамках госпрограммы на объектах заменят инженерные коммуникации, обновят фасады и кровли, модернизируют спортивные площадки и внутришкольные помещения. Ремонт проведут с учетом современных требований к оборудованию и материалам.

«В 2025 году у нас стоит задача капитально отремонтировать 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Больше всего объектов ремонтируем в Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском, Серпухове, Богородском, Подольске, Щелкове и Пушкинском», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В 2024 году в рамках реализации госпрограммы в Подмосковье отремонтировали 42 школы и 22 детских сада.

Школы Детские сады Ремонтные работы Образование
04 февраля 2025, 14:09
Детский сад на 325 мест открыли в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе
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Новое дошкольное учреждение появилось в Ленинском округе. В нем будут действовать образовательные программы с акцентом на развитие и коррекцию речи.

Учреждение входит в структуру общеобразовательного центра «Лидер». В детском саду будут заниматься дети в 14 группах.

«Сад оснащен новейшим оборудованием: здесь есть залы для музыки и физической культуры, большая столовая, а также все помещения снабжены необходимой техникой. Мы уже наняли сотрудников, но продолжаем работать над их квалификацией. Одной из основных задач центра „Лидер“ является регулярное повышение квалификации педагогов и теперь воспитателей тоже», - отметил директор учреждения Антон Лагутин.

В здании есть столовая и медблок, залы для музыки и физкультуры, а также методический кабинет. Территория учреждения благоустроена и озеленена.

Отметим, что в жилом комплексе «Восточное Бутово» действуют пять детских садов, две школы и поликлиника. Скоро приступят к возведению многоуровневого паркинга.

Строительство Детские сады Ленинский округ
04 февраля 2025, 14:09
Набережную и сквер благоустроят в поселке Развилка в Ленинском округе
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Благоустройство проведут на нескольких территориях в поселке Развилка. Там в этом году обустроят набережную Ащеринского пруда и сквер между домами № 43 и 45.

О благоустройстве этих объектов попросили жители. После объект включили в список социально-значимых инициатив.

«Кроме того, возле дома № 42 в этом поселке будет модернизирована детская площадка, а в рамках губернаторской программы появится новый большой детский игровой комплекс площадью 450 квадратных метров возле домов № 38 и 39», - отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Специалисты уже прорабатывают вопрос о включении в госпрограмму Московской области участка леса возле Старого поселка в Развилке. К следующему году также благоустроят Коробовский лесопарк.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе в этом году модернизируют шесть детских площадок, построят еще семь таких объектов. А в рамках программы комплексного благоустройства приведут в порядок 16 дворов.

Благоустройство Ленинский округ

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