Инновационную систему безопасности установят в новой школе в Реутове

В декабре 2024 года в Реутове завершилось строительство новой школы на 1100 мест, расположенной в микрорайоне 10А. Учебное заведение планирует повысить уровень образования в наукограде и обеспечить местные предприятия высококвалифицированными кадрами. В новой школе появится инновационная система безопасности с анализом изображений и автоматическим реагированием на экстренные ситуации.

Такая система будет внедрена также и в другие образовательные учреждения Реутова уже в этом году.

Строительство школы было завершено за полтора года. По словам главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, открытие нового учебного заведения поможет перераспределить нагрузку на социальные объекты микрорайона и усовершенствует качество образовательного процесса.