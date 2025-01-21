Инновационную доильную систему установили на молочной ферме в Коломне

Установка с внутренним обслуживанием рассчитана на 40 доильных мест. Она позволяет комфортно разместить коров под углом в 40 градусов относительно оператора, который имеет легкий доступ к каждому животному и хороший обзор. Эффективная организация входных и выходных зон помогает коровам быстро и безопасно передвигаться, минимизируя стресс.

«ОСП агро» занимается производством сельскохозяйственной продукции. Собственные комбикормовые заводы и выращивание сельскохозяйственных культур позволяют агрохолдингу контролировать качество корма на каждом этапе производства и максимально раскрыть потенциал молочного стада.

За 2024 год объем производства молока увеличился на четыре процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув дополнительно 1,8 тысяч тонн. Такой рост обусловлен увеличением численности поголовья и повышением продуктивности молочного стада. Средний годовой удой на одну корову вырос на 400 кг.