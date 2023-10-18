Инклюзивный проект с участием артистов с ОВЗ начался в Московском губернском театре

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что лаборатория «Внимание. Театр» стартовала 16 октября как совместный проект Губернского театра и Центра «Инклюзион» при поддержке Фонда помощи слепоглухим. Один из предложенных эскизов будет доработан до полноценного спектакля и войдет в репертуар театра.

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков считает проект важным шагом к инклюзивности. По его словам, каждый должен иметь возможность реализовать свой талант.

23 октября победители конкурса режиссерских экспликаций покажут свои работы экспертам и зрителям. Вход свободный по предварительной регистрации. В 12:00 покажут эскиз «Голубое и зеленое» (регистрация: https://inclusion.timepad.ru/event/2630251/ ), в 15:00 - «Музыка моего дятла» (регистрация: https://inclusion.timepad.ru/event/2631332/ ), в 18:00 - «Письма к брату Тео» (регистрация: https://inclusion.timepad.ru/event/2631339/ ).

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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