Инклюзивный конкурс красоты пройдет в Лобне 3 декабря

В конкурсе участвуют восемь мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении нескольких недель они готовились к выходу на сцену: примеряли образы, участвовали в фотосессиях и работали со стилистами. Это время стало для них настоящей передышкой от будничных забот.

«Мы хотим, чтобы каждая участница почувствовала себя яркой и красивой, чтобы они вспомнили, что помимо роли мамы, они - уникальные женщины», - поделились организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».