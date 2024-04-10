Инклюзивное образование в школах обсудили на конференции в Балашихе

На областной конференции рассказали об опыте работы в Балашихе. На базе школы № 8 с 2018 года вместе с фондом «Шаг в инклюзию» реализуют проект «Ресурсный класс». Его поддерживают Министерство образования Московской области и глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Специалисты проекта помогают в социализации детей с аутизмом. Главное, что они социализировались и занимались вместе с другими школьниками. У каждого особенного ученика есть тьютор - такой же ученик, педагог и наставник в одном лице. Сейчас в школе № 8 обучается четыре таких ребенка.

«Нет ничего невозможного, и в 2024 году ребенок-тьютор успешно заменил педагога-тьютора. Теперь ученик второго класса обучается почти без сопровождения взрослого педагога», - рассказала президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию» Анна Сергеева.

Также благодаря внебюджетным средствам благотворительный фонд «Шаг в инклюзию» обучил и переподготовил более 50 педагогов.

На мероприятии тьюторам вручили благодарственные письма Совета депутатов Балашихи.

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