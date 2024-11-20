Инфраструктуру Реутова для электромобилей признали одной из лучших Под

Новые станции позволяют владельцам электромобилей быстро пополнить заряд на уровне, который в 10 раз быстрее старых моделей. Зарядка занимает всего 20-40 минут. В отличие от прежних станций, которые требовали значительно больше времени для полной зарядки, такие заправки удобны и экономят время водителей.

Эти станции работают через мобильное приложение, которое нужно установить на телефон. В Подмосковье в последние два месяца установили еще 13 таких заправок в рамках программы по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Это поможет ускорить внедрение экологически чистых технологий и сделать пользование электромобилями более удобным.

Сейчас в Подмосковье функционируют более 530 зарядных станций разных мощностей. Ожидается, что к концу года их количество увеличится до 650. Реутов активно развивает свою инфраструктуру для электромобилей, что способствует улучшению качества жизни горожан и делает его одним из лидеров региона по доступности электротранспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».