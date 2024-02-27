Информаторы в Одинцове обошли почти половину жителей в преддверии выборов

За время праздничных выходных 744 информатора посетили 120 623 квартиры и домохозяйства, что составляет около 48,11% от общего числа потенциальных избирателей в округе. Во время обходов специалисты рассказывают жителям о местоположении их избирательных участков, работе участковых комиссий, способах связи с ними, а также днях и времени голосования.

«Все наши информаторы одеты в специальные форменные куртки с надписью, значком, имеют при себе именной бейдж», - поделился председатель территориальной избирательной комиссии Александр Игнатов.

Многие из жителей Одинцова, как добавил Игнатов, уже знают о датах выборов. Также много заинтересованных возможностью дистанционного голосования.

Активная информационная кампания продолжится до голосования, чтобы максимально охватить всех потенциальных избирателей и обеспечить высокую явку на выборах президента России в 2024 году.

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