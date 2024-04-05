Информационный центр Подмосковья назвали передовым опытом в стране

Информационный центр появился в феврале 2023 года. За каждым обращением жителей закрепляют ответственное лицо, которое подбирает способ решения проблемы. Подключаются администрации городских округов Подмосковья и профильные ведомства.

Министерство информационных и социальных коммуникаций координирует работу центра. Действует система «Терминал», по которой работники медиа получают актуальные сведения.

«Отраслевик загрузил новость - модератор увидел, распределил ее на региональные или муниципальные СМИ. Журналисты получили и сделали новости. Это первая функция инфоцентра. Вторая история - информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, коллеги узнают об этом первыми», - объяснил Вячеслав Духин.

«С коллегами в Московской области мы намерены развивать наше сотрудничество в разных направлениях. Посмотрели, как работает Информационный центр Подмосковья, Передовой опыт в стране, который будет полезен Ульяновской области», - сказал Алексей Русских.

Он добавил, что в современных реалиях важно использовать все возможности для налаживания обратной связи с жителями, чутко реагировать на запросы людей.

Информационный центр появился в феврале 2023 года. За каждым обращением жителей закрепляют ответственное лицо, которое подбирает способ решения проблемы. Подключаются администрации городских округов Подмосковья и профильные ведомства.

Министерство информационных и социальных коммуникаций координирует работу центра. Действует система «Терминал», по которой работники медиа получают актуальные сведения.

«Отраслевик загрузил новость - модератор увидел, распределил ее на региональные или муниципальные СМИ. Журналисты получили и сделали новости. Это первая функция инфоцентра. Вторая история - информационные угрозы. Если появляется какая-то негативная новость, коллеги узнают об этом первыми», - объяснил Вячеслав Духин.

У всех отраслевиков и представителей правительства Подмосковья есть соответствующее мобильное приложение, где они сразу получают пуш-уведомления в случаях поступления негативных новостей, требующих немедленной реакции.

«Вот, например, жители опасаются, что будет вырубка деревьев. Об этом написали в Telegram. Что происходит дальше? Подключается коллега от Минэкологии или Комлесхоза, прорабатывает вопрос и дает необходимые разъяснения. Когда жители проинформированы, сообщение меняет цвет с красного на желтый, а после решения проблемы - на зеленый. Никто не покидает рабочее место, пока вопрос не отработан. В этом и заключается одна из идей Инфоцентра», - рассказал Вячеслав Духин.

К системе подключены все министерства, ведомства и службы. В тесном контакте с ними работают и СМИ. За ситуацией следят в режиме реального времени, благодаря чему удается максимально быстро информировать жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К системе подключены все министерства, ведомства и службы. В тесном контакте с ними работают и СМИ. За ситуацией следят в режиме реального времени, благодаря чему удается максимально быстро информировать жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

У всех отраслевиков и представителей правительства Подмосковья есть соответствующее мобильное приложение, где они сразу получают пуш-уведомления в случаях поступления негативных новостей, требующих немедленной реакции.

«Вот, например, жители опасаются, что будет вырубка деревьев. Об этом написали в Telegram. Что происходит дальше? Подключается коллега от Минэкологии или Комлесхоза, прорабатывает вопрос и дает разъяснения. Когда жителей проинформировали, сообщение меняет цвет с красного на желтый, а после решения проблемы - на зеленый. Никто не покидает рабочее место, пока вопрос не отработан. В этом и заключается одна из идей Инфоцентра», - рассказал Вячеслав Духин.

«С коллегами в Московской области мы намерены развивать наше сотрудничество в разных направлениях. Посмотрели, как работает Информационный центр Подмосковья, - передовой опыт в стране, который будет полезен Ульяновской области», - сказал Алексей Русских.

Он добавил, что в современных реалиях важно использовать все возможности для налаживания обратной связи с жителями, чутко реагировать на запросы людей.