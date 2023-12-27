27 декабря 2023, 07:30

Инфекционное отделение Осташевской больницы открыли после ремонта под Волоколамском

Наталья Котова
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В Волоколамской городском округе открыли после ремонта инфекционное отделение Осташевской больницы. Также привели в порядок отделение сестринского ухода. Работы провели по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Здания 1967 года постройки начали модернизировать в апреле прошлого года. В главном корпусе медучреждения ремонт еще продолжается.

Специалисты заменили инженерные системы, электрику, привели в порядок кровлю, фасад, фундамент, выполнили внутреннюю отделку, установили новые системы и средства противопожарной защиты. Всю мебель в отделении также заменили. Палаты оборудовали системой подачи кислорода.

«В следующем году откроем после масштабного обновления главный корпус Осташёвской больницы, который включает в себя и поликлиническое отделение. Сейчас работы на объекте продолжаются. Подрядчик идёт в графике, даже с небольшим опережением», - рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамска Наталья Козлова.

Отделения привели к единому региональному стандарту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Волоколамск Ремонтные работы
27 декабря 2023, 06:00
Реконструкцию котельной завершили в Долгопрудном
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В городском округе Долгопрудный завершили реконструкцию котельной на Ленинградской улице, 19. Также специалисты проложили трубы для холодной и горячей воды для переключения муниципальных жилых домов по на Тимирязевской и Южной улицах, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области

Работы провели в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

«Для повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличена с 1,9 Гкал/час до 6,88 Гкал/ч, в составе четырех водогрейных жаротрубных котлов по два МВт каждый (POLYKRAFT Unitherm Extra-2000-115-6)», - уточнили в ведомстве.

Протяженность тепловой трассы составила 2,64 километра. По этой трубе поступит горячая вода для домов № 4 и 6 на Тимизяревской и № 1а и 2а на Южной. Ранее их обслуживала котельная компании «Вегетта».

Проведенные работы обеспечили водой и отоплением 820 жильцов четырех многоквартирных домов. Также котельная прогреет школу № 4 и детскую поликлинику.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Долгопрудный Ремонтные работы
27 декабря 2023, 04:00
Более 100 тысяч автомобилей занесли в реестр такси в Подмосковье
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В Московской области работают более 100 тысяч автомобилей-такси, которых занесли в соответствующий реестр. В список попали и 38 тысяч перевозчиков, а еще 39 таксистов трудятся как самозанятые, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С начала года инспекторы проверили около 28 тысяч автомобилей такси. В итоге выявили 3,4 тысячи нарушителей, которые перевозили людей без спецразрешения. Еще 12 тысяч нарушений в части отсутствия региональной атрибутики такси зарегистрировала система «Такси-контроль».

В этом году приняли закон о такси, он начал действовать в сентябре. Согласно нововведению, таксист должен зарегистрироваться в налоговых органах Московской области, разрешение на работу смогут получить оформленные как самозанятые. Автомобили также должны числиться в реестре легковых такси.

С начала года количество ДТП по вине таксистов снизилось на 3,8% в Подмосковье. Число погибших сократилось на 14%, а число пострадавших - на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

«Для повышения безопасности пассажиров перед выходом на линию водитель такси обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а его автомобиль - технический контроль. Также на автомобиле должна быть необходимая атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса на боковых сторонах, серая внизу по периметру авто, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», - уточнили в Минтрансе региона.

С начала 2023 года в Подмосковье в чат-бот Анна обратились 640 раз, количество пользователей увеличилось до 1750.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Такси Водители
27 декабря 2023, 02:00
Более тысячи лавочек-навигаторов установили в лесах Подмосковья
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Замдиректора филиала «Русский лес» «Мособллеса» лесничий Сергей Агеев рассказал в эфире «Радио 1» о значении лавочек-навигаторов в подмосковных лесах. По его словам, в регионе установили 1068 таких объектов. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Проект стартовал в 2020 году. Лавочки делают лесничие из подручного материала - валежника. Их оборудовали в местах, где чаще всего за последние пять лет терялись люди.

«Все лавочки функциональны, удобны и качественно сделаны. На них указано направление и расстояния до ближайшего населенного пункта, а также координаты GPS. Такое простое на вид решение помогает не только заблудившемуся путешественнику сориентироваться, но и отдохнуть, набраться сил во время прогулки по лесу», - рассказала Агеев.

Также проект отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в номинации «Прорыв года». Лавочки-навигаторы установили во всех 19 лесничествах региона.

«Вреда экологии они ни в коем случае не наносят, так как сделаны из натурального дерева, при их изготовлении живые деревья не пострадали. Дизайн разрабатывается нашими старшими участковыми лесничими и лесными инспекторами», - сообщил лесничий.

По его словам, объекты выглядят по-разному. Некоторые лесничие мастерят лавочки в форме компаса, стрелы, сказочных или диких зверей. На них краской или резьбой наносят сведения о направлении и расстоянии до населенного пункта, а также координаты. В случае потери человек сможет позвонить в 112 и сообщить их, чтобы его вызволили. Число заблудившихся благодаря лавочкам уменьшилось, заключил Агеев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Экология
27 декабря 2023, 00:23
Посетители стенда Подмосковья на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись»
Pxhere
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Гости выставки-форума «Россия» на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись», который прошел 26 декабря. Мероприятие провело предприятие ООО «Галактика и Компания», создающее изделия народного художественного промысла.

Участники мастер-класса смогли почувствовать себя художниками и создать изделия в гжельской технике, которые могут стать прекрасным новогодним украшением или подарком близким. Мероприятие оказалось интересным как взрослым, так и детям.

«Гжель - это изделия из фарфора, которые всегда изготавливаются вручную! На белоснежном фоне кистью мастера создаются великолепные цветочные и растительные орнаменты кобальтовой краской: насыщенный синий цвет переходит в нежно голубой, создавая неповторимый рисунок!» - отметили организаторы мастер-класса.

Ранее стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них были Гжельская керамика, Павловопосадский платок, Вербилковский фарфор, Жостовские подносы, Богородская игрушка и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи.

Художники ВДНХ Выставка-форум «Россия»

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