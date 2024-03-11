Инфекционист Ольга Кандоба рассказала об уникальности лечения гепатита C в Подмосковье

По словам врача, сейчас гепатитом С болеют более 13 миллионов детей до 15 лет в мире. Это в восемь раз больше, чем носителей ВИЧ. Недуг передается от матери при рождении, а также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций. Заболевание может протекать бессимптомно на протяжении 20 лет.

«Можно заразиться также при контакте с нестерильным инструментом во время медицинских манипуляций, при нанесении татуировок и перманентного макияжа, пирсинге, при употреблении инъекционных и интраназальных наркотиков, реже при половых контактах», - рассказала Ольга Кандоба.

Она добавила, что профилактической вакцины от вируса нет, однако заболевание полностью излечимо. Получить такую терапию в Подмосковье можно в специализированном центре на базе НИКИ. В ходе лечения пациентов сопровождает команда врачей из педиатра, инфекциониста, иммунолога и гастроэнтеролога.

«Наш Центр - пионер в лечении детей с хроническими гепатитами С у детей в возрасте от 3 лет безинтерфероновыми схемами. Начав терапию, мы получили потрясающие результаты: после лечения - 100%-ное излечение, вирус в анализах не обнаруживается, препарат не дает осложнений», - добавила Ольга Кандоба.

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