25 июля 2024, 14:44

Инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба напомнила о важности репеллентов на природе

ники детства
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Врачи подмосковного НИКИ детства напомнили о важности использования репеллентов во время отдыха на природе. Это может уберечь от укуса клеща, который может быть переносчиком серьезного заболевания.

Среди заболеваний, которые передаются с укусом клеща медики выделили бабезиоз. Если не выявить его вовремя, то оно может перейти в хроническую форму.

По словам главы НИКИ Нисо Одинаевой, после укуса насекомого бактерия-возбудитель попадает в кровеносные сосуды, а затем - в кровь. Там бабезии размножаются и разрушают клетки.

«По своему течению бабезиоз напоминает малярию. Его основные симптомы: температура до 40 градусов в течение недели-двух, озноб, слабость, нарушениями пищеварения и аппетита, боль в животе и головная боль, а также гемоглобинурии (моча фиолетового цвета)», - рассказала она.

Диагностировать заболевание тяжело из-за низкой концентрации возбудителя в крови, поэтому для постановки диагноза историю пациента тщательно изучают.

Вылечить заболевание можно курсом антибиотиков, которые назначает врач. Как отметила инфекционист института Ольга Кандоба, инфекция может быть летальной для 1-2% населения, в частности для тех, у кого проблемы с иммунитетом.

«Если заболевание не лечить, то оно может привести к кровотечениям, нарушению функции почек, почечной недостаточности, отеку легких, а также разрыву селезенки», - добавила она.

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Дети Врачи
25 июля 2024, 15:55
Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа
Unsplash
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Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

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Выставки Мытищи
25 июля 2024, 15:54
Центр «Точка Роста» откроют в Виноградовской школе Воскресенска 1 сентября
Unsplash
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На базе Виноградовской средней общеобразовательной школы Воскресенска с 1 сентября откроют Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Воскресенске их создано уже шесть.

Центры «Точка Роста» открывают в малых городах и сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В результате школьники осваивают предметы естественно-научного профиля, посещают практические занятия по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Такие центры оборудованы современной техникой: новыми компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами.

Отметим, что шесть «Точек Роста» уже открыто в городском округе Воскресенск.

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Дети Школы Школьники Воскресенск Образование
25 июля 2024, 15:54
Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково
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Почти год работает молодой фельдшер Варвара Тараторина в Косяковской сельской врачебной амбулатории. Девушка закончила Московский областной медицинский колледж и вернулась в родной Воскресенск.

Варвара Тараторина - молодой специалист Косяковской амбулатории. Трудится здесь она почти год. После получения диплома Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале молодой медик решила работать именно в родном Воскресенске.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», - поделилась Варвара Тараторина.

Свыше 1600 человек из деревень, сел и садовых некоммерческих товариществ обслуживает амбулатория. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

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Здравоохранение Больницы Воскресенск
25 июля 2024, 15:48
Безопасность детских площадок проверили в Ногинске
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Состояние и содержание детских игровых площадок проверили в Ногинске в рамках проекта «Патруль безопасности». Особое внимание уделили работе оборудования, состоянию покрытия и ограждений.

Летом игровые и спортивные площадки каждый день посещают сотни детей. Поэтому в округе провели рейд, чтобы выявить нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья ребят.

По итогам проверки большинство площадок соответствовали требованиям. Небезопасной оказалась игровая площадка во дворе дома № 76 по Комсомольской улице. В обновлении здесь нуждается покрытие, игровые элементы и сетка на воротах. Также рабочие покрасят и починят ограждения, «Состояние игровых площадок требует комплексного внимания со стороны органов власти и со стороны общественников, а также родителей. Это особенно важно в летний период, когда дети постоянно находятся на улице», - отметил заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Ермилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

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Спортсмены Дети Депутаты Богородский

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