Инфекционист НИКИ детства напомнил о важности гигиены после игры в песочнице

«Нужно помнить, что в песок часто попадают осколки, окурки, плевки, кроме того, туда справляют нужду кошки и собаки. Там в огромном количестве присутствуют яйца разнообразных гельминтов, прежде всего аскарид, токсокар, а также кишечные палочки, споры анаэробных бактерий», - отметила Кандоба.

Она уточнила, что после любого контакта с песком необходимо тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать санитайзером. Родителям важно следить, чтобы ребенок не брал в рот песок, а также формочки.

«Если на даче у вас есть собственная песочница ее необходимо закрывать на ночь крышкой и затягивать пленкой», - заключил медик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».