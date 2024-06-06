По словам губернатора, запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ - еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету России.

«Уже в 2027 году на двух заводах в Солнечногорске смогут производить более 500 машин в год: шахтные самосвалы грузоподъемностью до 50 тонн, буровые установки, погрузо-доставочные машины, а также различную вспомогательную технику для горных работ» , - подчеркнул Воробьев.

Компания планирует поставлять продукцию на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Инвестиции в проект составляют 42 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в округе около двух тысяч рабочих мест.

«Мы уже получили два участка по программе „Земля за рубль“ в Солнечногорске. На заводах будет производиться вся линейка горно-шахтного оборудования, которое сегодня остро необходимо для горнодобывающей отрасли нашей страны», - заключил Каширский.

Отмечается, что все оборудование, которое будут производить на заводах, планируется выпускать под собственным брендом Stellar.

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