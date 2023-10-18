Индустриальный парк «Южные Врата» в Домодедове заполнили на 100%

Читайте нас в:

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, «Южный Врата» стал 35-м индустриальным парком региона, который будет полностью заполнен.

«Всего в Московской области на сегодняшний день работают 69 индустриальных парков, общий уровень заполняемости этих площадок составляет 84%. В целях дальнейшего развития индустриальной инфраструктуры в регионе на данный момент реализуется 38 проектов по созданию новых индустриальных парков, что обеспечит сохранение достаточного объема предложения на рынке для инвесторов», - сказала она.

Компания «Комус» получится строящийся объект в индустриальном парке. Это склад, который планируют передать предприятию в начале 2024 года. По словам генерального директора Instone Development Валерия Жукова, «Южные Врата» выгодно расположен на пересечении главных транспортных артерий, благодаря чему там выстроены эффективные логистические цепочки.

«Мы стремимся предоставить компании не только пространство, соответствующее самым высоким стандартам, но и гибкие решения, учитывающие их уникальные потребности и операционные процессы», -отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».