Индустриальный парк построят в Ленинском округе по договору на ПМЭФ — Андрей Воробьев

«По-прежнему высоко оценена наша работа на ПМЭФ. Мы подписали ряд очень заметных соглашений по новым предприятиям», - отметил Андрей Воробьев.

Большинство соглашений, подписанных на ПМЭФ, касаются новых высокотехнологичных предприятий, связанных с импортозамещением.

Тема создания рабочих мест, условий для новых предприятий по-прежнему является важной, добавил глава Подмосковья.

«Мы неплохо двигаемся. Обращаю внимание, что сегодня тема, которая обсуждается на федеральном уровне, - это все, что касается микроэлектроники, ключевых узлов в строительстве или машиностроении. Все это прошу нашу команду сопровождать», - отметил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил всех профильных специалистов, отвечающих за газ, электричество, предоставление земли предпринимателям.

«Спасибо всем, кто причастен. А к экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись», - подытожил губернатор.

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Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В частности, в первой декаде июля задача - выйти на строительство нового индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.