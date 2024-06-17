17 июня 2024, 10:38

Индустриальный парк построят в Ленинском округе по договору на ПМЭФ — Андрей Воробьев

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Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В частности, в первой декаде июля задача — выйти на строительство нового индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

«По-прежнему высоко оценена наша работа на ПМЭФ. Мы подписали ряд очень заметных соглашений по новым предприятиям», - отметил Андрей Воробьев.

Большинство соглашений, подписанных на ПМЭФ, касаются новых высокотехнологичных предприятий, связанных с импортозамещением.

Тема создания рабочих мест, условий для новых предприятий по-прежнему является важной, добавил глава Подмосковья.

«Мы неплохо двигаемся. Обращаю внимание, что сегодня тема, которая обсуждается на федеральном уровне, - это все, что касается микроэлектроники, ключевых узлов в строительстве или машиностроении. Все это прошу нашу команду сопровождать», - отметил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил всех профильных специалистов, отвечающих за газ, электричество, предоставление земли предпринимателям.

«Спасибо всем, кто причастен. А к экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись», - подытожил губернатор.

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Подмосковье подписало на ПМЭФ целый пакет соглашений по новым инвестиционным проектам, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В частности, в первой декаде июля задача - выйти на строительство нового индустриального парка по современным стандартам в Ленинском округе.

Андрей Воробьев ПМЭФ-2024
17 июня 2024, 11:04
Директору семейного центра «Сергиево-Посадский» присвоили почетное звание
Министерство социального развития
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Праздничное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме правительства Московской области. Директору семейного центра «Сергиево-Посадский» Ирине Гусаченко присвоили почетное звание заслуженного работника социальной защиты населения Московской области.

«Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: старикам, инвалидам, детям, которые находятся в трудной ситуации, а также семьям участников СВО и тем, кому нужна помощь», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития региона уточнили, что в праздник во всех учреждениях социальной сферы прошли чествования лучших работников.

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Награды Семья Сергиев Посад
17 июня 2024, 11:01
Более 12 тысяч человек получили помощь в фонде «Защитники Отечества» в Подмосковье за год
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За год в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более 12 тысяч человек. Это и сами ветераны, и семьи участников СВО, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По словам Болатаевой, в число самых популярных запросов, которые получает фонд, входят: получение удостоверения ветерана боевых действий, предоставление денежных выплат, а также оказание помощи в поиске пропавших без вести. Она подчеркнула, что каждый третий вопрос - это индивидуальное ручное решение.

«Первая часть вопросов - удостоверение ветерана. Механизм и сроки зависят от статуса военнослужащего. Если это действующий контрактник, то срок получения удостоверения может варьироваться от одного до шести месяцев», - уточнила Болатаева.

Бойцы, уволенные со службы, получают удостоверения за один-два месяца. Военкомат выдает их по месту жительства. Служащие ЧВК получают удостоверения от Минобороны в срок от трех до шести месяцев.

«Удостоверение бумажное, оно дает право на получение ряда социальных льгот и мер поддержки», - заключила Болатаева.

В скором времени удостоверение появится в электронном формате.

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Льготы Ветераны Семья МФЦ
17 июня 2024, 10:59
Еще 21 новую школу и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю
Медиасток.рф
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К 1 сентября в Подмосковье после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада. Об этом на еженедельном совещании правительства сообщил глава регионального Минстроя Владимир Локтев. Важность такой работы подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

К 1 сентября в Подмосковье откроется 21 новая школа. Еще 40 заработают после капитального ремонта. В сумме там появится более 21 тысячи ученических мест. Большие образовательные комплексы заработают в Лобне, Балашихе, Солнечногорске и других округах.

В новом учебном году также откроют двери 11 новых детских садов, еще 22 встретят воспитанников после капитального ремонта.

«Один сад уже открыт, два - готовятся к открытию. Остальные находятся в высокой степени готовности, идут финишные работы, рисков нет», - отметил министр.

Ко всем объектам обеспечат безопасные и удобные подъезды, а также тротуары и парковки. В учреждения поставят новую мебель и оборудование.

По словам Локтева, работы идут в графике, на многих объектах уже выполнили больше половины плановых работ.

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Школы 1 сентября Строительство Андрей Воробьев
17 июня 2024, 10:55
Андрей Воробьев: Подмосковье выступило инициатором поправок в законах о газовой безопасности
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Одна из ключевых задач — вывести культуру газовой безопасности в жилых домах на другой уровень, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регион выступил инициатором ряда поправок в законах, цель которых — получить доступ и удобное электронное взаимодействие с абонентами.

«Для нас это является вопросом чувствительным. Я прошу депутатов обратить внимание на важность принятия этих поправок. Нам крайне важно, чтобы культура газовой безопасности в многоквартирных домах была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок», - сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Еще одна тема, добавил он, - обеспечение садоводческих некоммерческих товариществ газом.

«Мы газифицировали 10 тысяч домов по ИЖС, теперь новый вызов - к ним нужно подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. Все, что касается безопасного, качественного электроснабжения. Эти бесхозные сети - это все начало конца, как мы видим», - объяснил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одна из ключевых задач - вывести культуру газовой безопасности в жилых домах на другой уровень, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регион выступил инициатором ряда поправок в законах, цель которых - получить доступ и удобное электронное взаимодействие с абонентами.

Газ Андрей Воробьев

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