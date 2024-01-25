Индивидуальный тепловой пункт установили в ДК Лепсе в Подольске

«ИТП нужны для бесперебойной подачи отопления. В ДК имени Лепсе установили автоматику, которая также позволяет эффективно экономить при смене погоды. В новом ИТП есть датчик наружного воздуха, он будет давать сигнал на запорно-регулирующий клапан и автоматически регулировать температуру», - рассказал заместитель главного инженера ООО «ПСМ» Алексей Виноградов.

ИТП состоит из теплообменника, насоса, запорно-регулирующего клапана и щита управления. Он будет поддерживать тепло только в ДК имени Лепсе. Пункт уже работает, благодаря чему радиаторы стали горячими даже в угловых и отдаленных помещениях.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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