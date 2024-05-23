23 мая 2024, 21:04

Индивидуальные тепловые пункты установили в четырех домах в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

Представители администрации Мытищ, вместе с подрядной организацией, управляющей компанией и жителями произвели проверку установки новых индивидуальных тепловых пунктов. Работы проведены в домах № 17 и № 18 на улице Широкой, а также в домах № 6 и № 7 на улице Зеленой.

Установка оборудования индивидуальных тепловых пунктов по первым адресам почти завершена, а запуск планируют к середине июня. Работы по вторым адресам закончат к июлю.

Отметим, что использование индивидуальных тепловых пунктов позволяет снизить потребление ресурсов в многоквартирных домах и дает возможность жильцам регулировать температуру в своих квартирах зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мытищи Отопление
23 мая 2024, 21:09
Мособлдума приняла закон о деятельности общественных советов
Березуцкий Клим
Читайте нас в: Google Новости
Первый в России региональный закон, регулирующий деятельность общественных советов при органах власти, приняли депутаты Московской областной думы. Он стал первой законодательной инициативой Общественной палаты, после того, как она получила соответствующие право в 2023 году. Его принятие стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Председатель Общественной палаты Московской области (ОПМО) Анатолий Торкунов заявил, что одобрение законопроекта демонстрирует показатель большого доверия со стороны власти. Он подчеркнул, что над документом проделана огромная работа, которая иногда продвигалась сложно, но благодаря губернаторской поддержке и содействию со стороны председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, удалось получить отличный результат.

«Факт принятия этого закона ясно и недвусмысленно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их формирования, активнее взаимодействовать с органами госвласти», - указал Анатолий Торкунов.

Он добавил, что закон будет рекомендован к принятию и в других регионах России в качестве эталонного.

Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом. Это позволит максимально учитывать мнение жителей Московской области при принятии важных государственных решений.

«Это еще один шаг для развития общественного контроля в регионе. Общественные советы будут помогать министерствам и ведомствам учитывать мнения и потребности людей», - отметил Игорь Брынцалов.

В заключение председатель Мособлдумы добавил, что общественники будут следить за их деятельностью и принимать участие в обсуждении проектов постановлений, что в свою очередь поможет учесть мнение жителей Подмосковья при разработке актов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Андрей Воробьев Депутаты Мособлдума
23 мая 2024, 20:25
Безопасность ЕГЭ в Подмосковье обеспечат более 500 правоохранителей
Фото: Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Старшеклассникам Подмосковья предстоит пройти важное мероприятие — государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 23 мая по 4 июля. В целях обеспечения безопасности учащихся принято решение привлечь более 500 сотрудников полиции, которые будут работать в пунктах проведения экзаменов на 261 объекте образования.

Главное управление региональной безопасности и Министерство образования Московской области поручили городским округам провести дополнительные инструктажи для администраций школ и сотрудников охранных организаций по работе при получении информации о противоправных действиях или их совершении.

Кроме того, регионом поручено провести осмотр помещений при участии полиции, организовать проверку работоспособности технических средств безопасности, а также усилить контрольно-пропускной режим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, сотрудники оперативных групп экстренного реагирования будут немедленно направлены в пункты проведения экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Экзамены Полиция Образование
23 мая 2024, 20:09
«Будем развивать отношения во всех направлениях». Воробьев — о сотрудничестве с Узбекистаном
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье будет развивать сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана. Речь идет о создании особых и специальных экономических зон, развитии экспорта и импорта, обмене опытом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил будущие проекты с хокимом этого региона Шухратбеком Абдурахмановым.

Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте. Мероприятие состоится на днях и его посетит президент России Владимир Путин. Также в нем примет участие и делегация Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье радо приветствовать узбекских партнеров. Накануне большого государственного мероприятия у делегаций состоялись плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и другим важнейшим вопросам развития регионов.

«Хочу поблагодарить уважаемого хокима Шухратбека Абдурахманова. Надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения во всех ключевых направлениях, которые важны для наших стран», - указал Воробьев.

Руководитель Андижанской области поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что будет ждать губернатора Подмосковья с визитом в Ташкенте.

На встрече узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Light Industrial в Подмосковье - это готовые производственные и складские помещения для быстрого запуска бизнеса. Представители Узбекистана намерены изучить один из лучших примеров воплощения этого проекта в городе Есипово в Солнечногорском городском округе.

Для Московской области Узбекистан является одним из важнейших партнеров. В прошлом году торговый оборот увеличился на 6,5%, причем Подмосковье экспортировало медицинские препараты, изделия из стали, древесину и продукцию из нее.

В 2023 году один из крупнейших производителей средств защиты растений в России, компания «Щелково Агрохим», запустила производство в Самарканде. Планируется, что к следующему году она сможет обеспечить четверть рынка Узбекистана пестицидами, необходимыми для сельского хозяйства.

Еще одна компания из Подмосковья, «Инфаприм», занимающаяся производством детского питания, заинтересована в распространении своего проекта в Ташкентской Особой экономической зоне.

Московская область занимает лидирующее место в России по развитию инвестиционной и промышленной инфраструктуры. На территории региона расположено пять особых экономических зон, 69 промышленных парков и 19 индустриальных технопарков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Отношения Бизнес Узбекистан
23 мая 2024, 20:04
Акция «Онкоскрининг. Здоровая кожа» пройдет в Мытищах 25 мая
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Центре амбулаторной онкологической помощи в Мытищах пройдет профилактическая акция «Онкоскрининг. Здоровая кожа». Она состоится 25 мая и для участия не потребуется предварительная запись.

В рамках этого мероприятия каждый житель, достигший 18 лет, сможет пройти диагностику, получить консультацию у онкологов и других специалистов. В рамках акции доступна маммография, рентген-исследование органов грудной клетки, а также возможность сдать ПСА-тест на рак простаты для мужчин старше 40 лет.

Пациенты смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов, таких как онкологи, урологи, гинекологи, оториноларингологи и стоматологи, все за один день. Будут предоставлены различные диагностические процедуры, включая забор анализов, кардиограмму, рентгенодиагностику и маммографию.

Отметим, что благодаря подобным акциям с начала года выявлено восемь случаев онкологии на ранних стадиях, что позволило пациентам получить своевременное лечение.

Пройти осмотр жители смогут 25 мая в поликлинике № 1, в Центре амбулаторной онкологической помощи, 8 этаж, с 8:00 до 14:00. Адрес: улица Воровского, дом 2.

Необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи Онкология

Новости по теме