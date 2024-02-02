Индивидуальные тепловые пункты появятся в 33 домах Подольска

Благодаря индивидуальному тепловому пункту контур дома не зависит от теплосети. В случае ремонтных работ температура в доме на протяжении долгого времени останется в пределах нормы.

Сейчас индивидуальные тепловое пункты установлены в семи многоэтажках. По еще семи адресам в настоящее время ведутся работы. В планах специалистов установить агрегаты во всех домах Подольска, где это возможно, чтобы система отопления округа работала без сбоев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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