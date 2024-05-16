Индивидуальные родильные залы появились в МОНИИАГ

По словам руководителя акушерского обсервационного отделения института Екатерины Ефимковой, в роддоме удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала с учетом современных тенденций и пожеланий пациенток.

«Теперь женщины даже с тяжелыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, получат возможность вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Они смогут пригласить в этот день своего близкого родственника или выбрать, например, вертикальные роды», - рассказала Ефимкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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