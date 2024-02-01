01 февраля 2024, 23:59

Инаугурация нового главы Реутова Филиппа Науменко прошла в администрации города

Ксения Казакова
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Торжественная церемония инаугурации нового главы Реутова Филиппа Науменко состоялась в администрации города. Его кандидатуру единогласно поддержал депутатский корпус.

Филипп Науменко в ходе церемонии принес присягу. Он положил руку на городской устав и поклялся служить наукограду.

«Вступая в должность главы города Реутов, клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав Московской области и устав городского округа Реутов. Верно служить Реутову и его населению. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязательства», - принес присягу Филипп Науменко.

Почетные гости церемонии инаугурации пожелали успехов и движения к новым целям новому главе городского округа. Филипп Науменко, в свою очередь, выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал, что Реутов станет еще лучше и комфортнее для жителей и гостей наукограда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил Реутов с 20-летием присвоения звания наукограда.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов
02 февраля 2024, 00:36
Чат-бот «Денис» поставит предварительный диагноз пациентам в Подмосковье
Freepik
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Подмосковные врачи смогут воспользоваться новой функцией чат-бота «Дениса», который теперь при сборе жалоб пациентов будет выставлять предварительный диагноз. Об этом «360» рассказал директор Центра внедрения изменений Минздрава Московской области Егор Казин.

Он отметил, что в 2023 году чат-бот пилотировали в городе Жуковский, причем он показал довольно высокий результат. В этом году решили попробовать еще на четырех территориях, чтобы оценить его эффективность, добавив при этом нечто новое.

«Вы проходите опрос согласно этим жалобам. Дальше эти жалобы попадают в электронную медицинскую карту. Искусственный интеллект их обрабатывает. И когда вы приходите на прием, врач сразу видит предварительный диагноз. Дальше он проводит свой осмотр», - рассказал Казин.

Специалист добавил, что именно врач будет решать - подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. Все, что требуется от пациентов, это зайти в чат-бот и написать, что у них болит.

Казин пояснил, что записаться на прием к врачу можно в Telegram-канале «Денис Цифровой помощник», но при желании и на портале здравоохранения. Он также спрогнозировал, что очередь к узким специалистам в регионе к концу года сократится в два раза.

Ранее в Мингосуправления Московской области рассказали, что чат-бот «Денис» более 100 тысяч раз помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу.

Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи Россия
01 февраля 2024, 22:56
Соревнования по лыжному ориентированию пройдут в подмосковном парке Малевича 18 февраля
Министерство благоустройства Московской области
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Первый в этом году рогейн «Супремус» пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в захватывающих соревнованиях по лыжному ориентированию.

Рогейн - это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию. Участники перемещаются по местности и «собирают» контрольные пункты, отмеченные организаторами на карте.

Мероприятие носит имя объединения художников-авангардистов, основанное Казимиром Севериновичем Малевичем. В этом году ареной для проведения соревнований выбрали парк Малевича, расположенный в живописном месте Одинцовского городского округа.

Контрольные пункты, которые предстоит пройти участникам соревнований, установят на подготовленных снегоходом тропах. Добраться до места проведения мероприятия можно на электричке с Белорусского вокзала до платформы «Раздоры» или автобусом от станции метро «Молодежная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
01 февраля 2024, 22:49
Дворовые территории в Воскресенске продолжат очищать от снега и наледи
Unsplash
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Администрация Воскресенска следит за содержанием придомовых территорий и дорог в надлежащем виде. Горожане, в свою очередь, активно поддерживают работников дорожного сервиса.

Жители Воскресенска поблагодарили за уборку снега местного тракториста. Сергей Казаков - работник учреждения «Благоустройство и озеленение». В его маршрутном листе весь микрорайон Красный строитель.

«Во дворе снег хорошо чистят, отлично. В этом году завалов нет, наледей нет. Вот сейчас прочистили очень хорошо. За другие микрорайоны не могу сказать, а наш микрорайон - отлично», - отметила жительница Воскресенска Вера Гришаева.

Сергей работает водителем трактора уже четвертый год.

«Зима снежная, но мы стараемся, чтобы машины проходили, дорогу не запускать. Обслуживать „Красный строитель“ - моя задача. Я надеюсь, я с этим справляюсь», - подчеркнул Сергей Казаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск
01 февраля 2024, 22:29
Студентам «Коломны» рассказали о карьере в сфере туризма в рамках акции «Россия — мои горизонты»
Unsplash
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Занятие из цикла «Россия — мои горизонты», посвященное туризму и гостеприимству, прошло в колледже «Коломна». Одной из основных тем мероприятия стала презентация известных достопримечательностей и живописных мест России.

Студенты получили возможность познакомиться с культурой, историей и уникальными особенностями каждого из этих мест. Для них было интересно узнать о возможности посещения таких известных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и множество других достопримечательностей, богатых историей и уникальной атмосферой.

В ходе занятия студентам представили возможности получения образования и построения карьеры в сфере туризма и гостеприимства. Они получили ценные советы и информацию о специализированных учебных программах, предлагаемых различными университетами и колледжами.

Предыдущее занятие было посвящено достижениям и профессиям в области медицины и здравоохранения. В следующий раз на повестку дня выйдет тема «Россия мобильная: узнаю о профессиях и достижениях в транспортной отрасли».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Туризм Студенты

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