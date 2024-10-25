Имя поэтессы Инны Гофф присвоили центральной библиотеке Воскресенска

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова Виктор Лысенков. Почетные гости отметили значимость этого события для культурной жизни округа и подчеркнули, что произведения Инны Гофф продолжают вдохновлять новые поколения читателей.

Особым гостем мероприятия стала дочь писательницы, Галина Ваншенкина, которая поделилась теплыми воспоминаниями о своей матери и отметила важность сохранения ее наследия. В рамках вечера была организована выставка редких фотографий из личного архива Инны Гофф, предоставленных Галиной.

Присвоение имени Инны Гофф Центральной библиотеке стало важным шагом в сохранении культурного кода региона и привлечении внимания к творчеству талантливой поэтессы и писательницы. Это событие укрепит позиции библиотеки как культурного центра округа и станет стимулом для дальнейшего развития литературных традиций в регионе.

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