Имущественный комплекс под коммерческую деятельность выставили на торги в Сергиевом Посаде

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Спортивный праздник в честь двухлетия всероссийского проекта «5 верст» пройдет 8 июня в парке «Река времени» в городском округе Лобня. Все желающие смогут принять участие в забеге на пять километров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте , сохранить QR-код и явиться с ним в субботу на место старта. Организаторы призывают участников одеться в интересные костюмы. После финиша планируется общение за чаепитием.

Напомним, сбор участников начнется в 8:30, а старт запланирован на 09:00. Место встречи: парк «Река времени», на большой детской площадке на улице Борисова, 14к2.

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