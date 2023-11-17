Имущественный комплекс для бизнеса в Балашихе выставили на торги

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Заявки для участия в аукционе будут принимать до 18 декабря, торги состоятся 22 декабря. Стартовая цена объекта составила 204,53 миллиона рублей.

«На участке находится недостроенный корпус Российского государственного аграрного заочного университета. Окружение представлено другими учебными корпусами, многоэтажной жилой застройкой и территорией парка усадьбы „Пехра-Яковлевское“. С севера имущество отделено прудом от шоссе Энтузиастов, выезд на которое находится в 200 метров», - уточнили в ведомстве.

Остановка общественного транспорта находится в 270 метрах от объекта, автостанция Южная - в одном километре, ж/д станция Балашиха - 2,3 километра, до МКАД - восемь.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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