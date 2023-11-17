17 ноября 2023, 17:20

Имущественный комплекс для бизнеса в Балашихе выставили на торги

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Дом.РФ проведет аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Юлиуса Фучика, 1 в Балашихе. В лот включили участок площадью 1,5 гектара и недострой в 7,38 тысячи «квадратов». Недвижимость подойдёт для строительства многофункционального комплекса, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Заявки для участия в аукционе будут принимать до 18 декабря, торги состоятся 22 декабря. Стартовая цена объекта составила 204,53 миллиона рублей.

«На участке находится недостроенный корпус Российского государственного аграрного заочного университета. Окружение представлено другими учебными корпусами, многоэтажной жилой застройкой и территорией парка усадьбы „Пехра-Яковлевское“. С севера имущество отделено прудом от шоссе Энтузиастов, выезд на которое находится в 200 метров», - уточнили в ведомстве.

Остановка общественного транспорта находится в 270 метрах от объекта, автостанция Южная - в одном километре, ж/д станция Балашиха - 2,3 километра, до МКАД - восемь.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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ЖКХ Балашиха
17 ноября 2023, 17:39
Производство изделий из камня создаст 10 рабочих мест в Балашихе
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В индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе построит производство по обработке натурального и искусственного камня. На нем создадут 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках первого этапа строительства резидент ИП Малеванный Григорий Владимирович (Гранитороссо) возведет производственное здание площадью 832,8 квадратных метра, а рамках второго - еще одно, площадью 666,5 квадратных метра», - уточнили в ведомстве.

В проект вложили 30 миллионов рублей. Предприятие заработает в третьем квартале 2025 года. На нем будут делать каменные столешницы и столы, ступени, подоконники, камины и другие изделия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
17 ноября 2023, 17:38
Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили заключение о возможности быть опекунами с начала года
Министерство социального развития Московской области
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Получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем можно онлайн в Подмосковье. С начала года документы оформили более 2,5 тысячи жителей региона.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что теперь за справкой не нужно ходить - все делается в электронном виде на региональном портале госуслуг. Решение поступит в течение девяти рабочих дней, а если нужен бумажный формат документа, то его можно получить в МФЦ, у сотрудника социальной защиты.

Перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребенка в будущей семье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
17 ноября 2023, 17:22
Около 2,5 тысячи километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь
Минтранс Подмосковья
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Около 2,5 тысячи километров дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье за ночь. Работы провели на высокоинтенсивных трассах и опасных участках.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, при помощи специальной техники обработали мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Для оперативной работы дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами и следят за изменениями погоды.

Сегодня температура в Подмосковья опустится до минус трех, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Водителей призывают соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги
17 ноября 2023, 17:20
Более 30 участков для строительства домов выставили на торги в Богородском округе
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Желающие построить дом в Богородском округе могут взять в аренду один из 33 доступных земельных наделов. В 2023 году среднее количество участников в аукционах этого муниципалитета составило четыре человека на лот.

Доступные к торгам участки есть в городах Старая Купавна (пять соток ) и Ногинск (пять соток ). В деревнях Горки в аренду можно взять 10 соток, в Соколово - 16 соток , в Жилино - 21 сотку. На участках можно будет построить дом, гараж и вспомогательные постройки. Прием заявок по данным лотам завершится в период с 28 ноября по 16 января.

Чтобы принять участие в аукционах, понадобится электронная подпись. Получить ее можно в любом удостоверяющем центре. Ознакомиться с информацией по участкам можно на портале ЕАСУЗ.

Городские округа Подмосковья привлекут около 20 миллиардов рублей за счет ввода неиспользуемого имущества к концу декабря. Губернатор Андрей Воробьев отметил , что это больше показателей прошлого года, и призвал муниципалитеты работать еще активнее в этом направлении.

Недвижимость

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