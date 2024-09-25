Импортозамещающий проект в сфере электрооборудования запустят в Шаховской

Уникальный образовательный проект «Школа фермера» вновь стартовал в Можайском округе. В течение двух с половиной месяцев участники будут слушать лекции, посещать экскурсии и мастер-классы, знакомиться с сельхозпроизводителями.

Исполняющий обязанности заместителя главы Можайского округа Денис Потылицын подчеркнул на открытии, что школа фермера станет хорошим стартом в развитии собственного бизнеса, а приобретенные в процессе обучения опыт и знакомства помогут в дальнейшей работе.

На конкурс для поступления в школу было подано 137 заявок, из них отобрали 40 студентов с самыми успешными проектами. Это не только местные фермеры, но и представители других муниципалитетов Подмосковья.

Целью программы, которая реализуется на базе Можайского техникума при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, является помощь фермерам. Как опытных, так и начинающих специалистов будут учить тонкостям ведения хозяйства, помогут актуализировать знания и освоить новые направления деятельности.

В 2024 году участники проекта будут обучаться по программам «Плодово-ягодное растениеводство» и «Переработка продукции животноводства».

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