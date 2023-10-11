Импортозамещающее сырное производство построят в Истре к 2025 году
Импортозамещающее сырное производство «Сыроежка» запустят в Истре в 2025 году. Строительство предприятия ведется по льготной программе «Земля за 1 рубль».
Компания инвестировала в новое производство 163 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в округе 20 рабочих мест. Компания будет выпускать 342 тонны сыров ежегодно.
Основатель нового предприятия - Олег Сирота. С 2015 года его сыроварня произвела 2,5 миллиона килограммов продукции, создав 500 рабочих мест. Местный сыр отметили не только в России, но и в Европе, а продукция неоднократно получала престижные награды.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на всероссийской премии «Экспортер года».
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