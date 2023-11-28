Импортозамещающее производство стройматериалов запустили в Дубне
Компания «Беролюкс» построила производственный цех в ОЭЗ «Дубна». На предприятии будут изготавливать импортозамещающие строительные поликарбонат и полипропилен.
Ожидается, что ежегодный объем выпускаемой продукции будет достигать 24 тысяч тонн, а готовые изделия будут поставлять в строительные торговые сети.
Общий размер инвестиций в проект составил около миллиарда рублей, а его реализация позволила создать в округе 120 рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.
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