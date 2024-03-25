Импортозамещающее производство систем хранения архивов запустили в Орехово-Зуеве

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Оборудование работает по принципу передвижной системы хранения архивов и книгохранилищ. Многоуровневые стеллажи с паллетами будут передвигаться по специальным рельсам.

Для заказчиков использование данных систем - это возможность увеличить вместительность склада в два раза. Особенно это актуально для хладохранилищ, где затраты на обслуживание самого здания достаточно высоки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».