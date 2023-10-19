Импортозамещающее производство растворов для контактных линз запустили в Дубне
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Окей Вижен Технологии» запустила производство растворов для ухода за контактными линзами. Ежемесячно компания будет изготавливать около 200 тысяч единиц продукции.
Продукция уже получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора. На рынок она поступит в начале следующего года.
«Растворы для контактных линз, как и сами контактные линзы, являются медицинскими изделиями, что на территории России подтверждается соответствующей документацией», - прокомментировал руководитель отдела маркетинга компании OKVision Николай Мушкетов.
Пероксидная система для жестких контактных линз является первым отечественным раствором подобного типа, который разрабатывают и производят в России. Продукция заместит ушедшие с отечественного рынка иностранные аналоги.
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