25 сентября 2024, 16:15

Импортозамещающее производство противопожарных конструкций запустят в Домодедове

aleksandarlittlewolf
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Компания «Смарт техно сервис» построит производственно-складской комплекс для выпуска алюминиевых конструкций и обработки металла в Домодедове в 2026 году. Проект реализуется в рамках расширения площадей предприятия, при поддержке Центра содействия строительству Московской области.

Землю под застройку предоставили по льготной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в проект составляют 85 миллионов рублей, а площадь комплекса будет около восьми тысяч квадратных метров. Согласно проекту, на предприятии ежегодно будут выпускать около 210 тонн алюминиевых и стальных конструкций.

С открытием нового производства в округе создадут 60 рабочих мест. Напомним, подать заявку на сопровождение коммерческого объекта менеджером ЦСС можно по телефону 8(498) 602-00-00 или по электронной почте css@mosreg.ru.

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Инвестиции Бизнес Импортозамещение
25 сентября 2024, 16:17
Волонтеры из Ногинска передали комплекты сухого душа для бойцов СВО
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Волонтерскому отряду «Богородские Берегини» передали одноразовые полотенца для сухого душа для отправки в зону СВО. Помимо полотенец бойцам передадут маскировочные сети.

Волонтерскому отряду «Богородские Берегини» из Ногинска передали одноразовые полотенца для сухого душа для отправки в зону СВО. Помимо полотенец бойцам передадут маскировочные сети.

Волонтерская группа «Богородские Берегини» активно помогает военнослужащим СВО. Они шьют маскировочные сети, специальные костюмы для снайперов, браслеты для выживания и многое другое. В ближайшее время волонтеры снова поедут в зону проведения СВО. В этот раз они дополнительно передадут одноразовые полотенца для сухого душа.

«Эти полотенца - настоящее спасение для ребят! Мы знаем, как тяжело им приходится, и стараемся обеспечить все необходимое для комфорта в условиях ограниченного пространства и ресурсов. Именно таких простых, но необходимых вещей не хватает ребятам больше всего», - рассказала руководитель волонтерской группы Валентина Лобачева.

Помощь была передана в рамках проекта «Женское движение Единой России», который начал свою работу не так давно, летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов.

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Волонтеры Богородский
25 сентября 2024, 15:47
Пострадавший от атаки БПЛА дом в Раменском начали восстанавливать
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Строители начали восстанавливать многоквартирный дом в Раменском, пострадавший от массированной атаки украинских дронов на Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

В высотке в Спортивном проезде наибольшие повреждения получили квартиры, находящиеся с 11-го по 13-й этажи. Здесь уже начались восстановительные работы.

Сейчас компания «Строймонтаж СП» (подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области) развернула строительный городок на месте происшествия. Рабочие начали демонтировать разрушенные конструкции стен дома и балконов. Сделали перекрытие временной плиты в квартирах № 68 и № 69.

«Восстановление поврежденного дома в Раменском - наша приоритетная задача. Все ремонтные работы проводятся в оперативном режиме с соблюдением мер безопасности и в тесном контакте с жителями», - подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Управляющая компания «УК Веста Комфорт» взяла на себя ответственность за организацию доступа в квартиры. Жители могут взаимодействовать со специалистами через специальный домовой чат, созданный в Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все расходы на восстановление домов и компенсации жителям регион берет на себя вместе с областным Фондом капитального ремонта.

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ЖКХ Раменское Ремонтные работы Массированная атака БПЛА на Подмосковье
25 сентября 2024, 14:45
Около 100 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье за 8 лет
Телеканал «360»
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В Подмосковье продолжается реализация программы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Программа действует уже восемь лет, в ходе которых отремонтировано около 100 тысяч подъездов из 150 тысяч существующих. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360», что все работы согласовывают с жителями и муниципалитетами, а управляющие компании либо проводят ремонт самостоятельно, либо привлекают подрядчиков.

«Регламентный срок ремонта подъездов не более семи лет - от пяти до семи. То есть каждые пять-семь лет управляющая организация должна организовать свою работу так, чтобы подъезд был отремонтирован», - уточнил Велиховский.

По его словам, в последние годы используется комплексный подход к ремонту: теперь заменяются оконные блоки, ремонтируются входные группы, лифтовые холлы, стены и освещение. Все эти работы позволяют избежать необходимости возвращаться к ремонту того же подъезда через короткий срок.

«Мы делаем все сразу, чтобы не заходить несколько раз на подъезд и в последние года мы ввели стандарт ремонта подъездов - обязательную замену оконных блоков», - добавил министр.

Спикер уточнил, что в 2024 году изменился порядок финансирования программы. Теперь средства для ремонта заложены в бюджеты муниципалитетов, и они сами контролируют распределение средств. При этом, министерство продолжает координировать и контролировать выполнение программы.

В рамках программы ремонта подъездов проводится ежегодный конкурс «Лучший подъезд», который существует уже шесть лет. Жители активно участвуют в конкурсе, украшая свои подъезды и внося личные креативные идеи. Например, в одном из домов был оформлен подъезд в виде ретроспективы района, а в другом создали зону отдыха с диваном и бесплатной библиотекой.

Жители, участвующие в программе, активно взаимодействуют с управляющими компаниями. Совместными усилиями удается не только ремонтировать подъезды, но и сохранять их в хорошем состоянии.

Конкурс также включает номинацию «Тематический подъезд». В прошлом году победителем стала Балашиха с оформлением подъезда на тему истории Железнодорожного микрорайона.

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ЖКХ
25 сентября 2024, 14:36
Более 600 врачей в Балашихе прошли вакцинацию от гриппа на рабочем месте
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Более 600 сотрудников Московского областного онкологического диспансера в Балашихе прошли вакцинацию против гриппа, не покидая своих рабочих мест. Жители также могут бесплатно пройти вакцинацию в поликлиниках или в мобильных пунктах округа.

Врач-эпидемиолог Елена Анохина отметила, что вакцинация является единственной эффективной профилактикой от гриппа, особенно важной для медработников, работающих с пациентами.

В Балашихе жители могут бесплатно пройти вакцинацию в поликлиниках или в мобильных пунктах, которые будут работать в разных частях города с 24 по 28 сентября. Перед процедурой медработники осматривают пациентов на предмет противопоказаний.

«Своевременно проведенная вакцинация может снизить заболевание, а это очень важно при работе с пациентами», - подчеркнула Елена Анохина.

В поликлиники Балашихи уже поступило 24 тысячи доз детской вакцины Ультрикс квадри и 43 тысячи доз вакцины для взрослых Совигрипп и Флю-м, чтобы обеспечить доступность бесплатной вакцинации для всех жителей.Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Здравоохранение Медицина Балашиха

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