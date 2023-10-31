Импортозамещающее производство полимеров для защиты от коррозии появится в Сергиевом Посаде

«Для реализации проекта компания получила землю по программе поддержки импортозамещения „Земля за 1 рубль“. Объем инвестиций составит около 170 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2026 году», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«СпецПолимер» входит в группу компаний «НПО Спецполимер», которая одной из первых в России наладила выпуск защитных покрытий на основе поликарбамидов. Также она разработала технологию изоляции трубопроводов в заводских условиях.

«У компании есть производство в Хотькове, но для расширения нужны дополнительные площади. Благодаря программе „Земля за 1 рубль“ инвестор получил в аренду более двух гектаров земли и сможет начать реализацию планов. Это уже 11-й такой проект в Сергиевом Посаде», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На новом предприятии оборудуют три цеха с отечественным оборудованием. Это будет импортозамещающее производство гидроизоляционных материалов и защитных покрытий. Раньше для этих целей использовали импорт.

«Сегодня продукцию нашего предприятия используют крупнейшие топливно-энергетические комплексы России - „Газпром“, „Транснефть“ и „Роснефть“. После запуска нового завода мы планируем начать поставлять нашу продукцию таким компаниям как „РЖД“, „РосАвтодор“ и „РосАтом“» - отметил генеральный директор «НПП „СпецПолимер“» Александр Бойцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

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