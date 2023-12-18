Импортозамещающее предприятие по выращиванию грибов появилось в Орехово-Зуеве

Новая выставка откроется 21 декабря в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне. В экспозиции представят более 30 натюрмортов европейских художников.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что выставка под названием «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков» представит картины из частной коллекции. В экспозиции можно увидеть работы таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен, Франс Снайдерс и других. Эти произведения искусства будут показаны впервые.

Натюрморт пришел в моду во время XVII–XVIII веков и был особенно популярен в Голландии и Фландрии. Тематическое разнообразие включало цветочные, охотничьи, рыбные и другие композиции. Иногда на таких картинах можно увидеть и людей. Визуальные истории натюрмортов раскрывали различные смыслы, включая религиозные истории и моральные догмы. Выставка позволит оценить многогранность жанра в эпоху Нового времени.

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