Импортозамещающее предприятие по выращиванию грибов появилось в Орехово-Зуеве
Представительство ООО «Сибирский мицелий» открылось в Орехово-Зуеве на базе действующего грибного комплекса «Лесторфмаш». Предприятие появилось по программе импортозамещения. Теперь в округе наладят промышленное выращивание грибов и производство грибных блоков.
На подмосковном предприятии оборудовали холодильные камеры для хранения мицелия. Также на базе грибного комплекса работает лаборатория «Сибирский мицелий» - она производит мицелий высшей пробы с применением современных технологий.
«В последнее время мы наблюдаем рост заинтересованности бизнеса в области грибоводства. На территории Московской области появляются новые хозяйства, которые занимаются выращиванием и переработкой разных видов грибов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Предприятие из Новосибирска производит мицелий сортов грибов: вешенок, шампиньонов, еринги, эноки и шиитаке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.
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