Импортозамещающее пищевое производство запустят в Солнечногорске в 2026 году

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«Объем инвестиций в строительство и запуск нового пищевого предприятия составит 50 миллионов рублей. Производственную деятельность компания „Кранч Бранч“ планирует начать в 2026 году», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта позволит создать в округе десять рабочих мест. Основным продуктом компании является шоколадная и ореховая шоколадная паста, а также кокосовое масло.

«Создав свое производство два года назад, уже имеет собственные инновационные разработки и свою производственную лабораторию», - заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона на протяжении 10 лет показывает хорошие темпы роста.

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