Императорская елка в традициях начала XX века прошла в Волоколамске

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Зрители окунулись в атмосферу старинного праздника. Артисты Центра возрождения культурных традиций, духовных ценностей и соборных начал русского народа показали литературно-художественный пролог. Дети прошли по трем тематическим станциям, где узнали о елочных игрушках прошлого века, традициях христославов и выучили народные колядки.

Изюминкой праздника стало представление народного кукольного театра. Со сцены прозвучали песнопения в исполнении профессиональных этнографов. Маленькие зрители услышали историю о Рождестве Христа, святом семействе и трех волхвах.

Заместитель главы муниципалитета Марина Марнова поздравила гостей праздника с Рождеством Христовым, а сотрудники музея «Волоколамский кремль» вручили детям сладкие подарки.