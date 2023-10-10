Иммунизация недоношенных детей стала доступна в Московском областном перинатальном центре

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, вирус поражает дыхательные пути и легкие ребенка. Для защиты детей проводят пассивную иммунизацию. За сентябрь ее прошли 106 маленьких пациентов.

По словам главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасии Петровой, иммунизация позволяет уменьшить риск серьезных осложнений.

«Эта процедура, несомненно, спасает жизни и снижает возникновение и тяжесть течения заболевания среди недоношенных детей», - сказала она.

Учреждение использует современные методы борьбы с распространением вируса. Так, иммунизация недоношенных детей не только позволяет защитить их, но и снижает нагрузку на медучреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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