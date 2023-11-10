Иммерсивные экскурсии и лекции прошли на акции «Ночь искусств» в музеях Серпухова

Серпуховский историко-художественный музей совместно с усадьбой Архангельское подготовил выставку «Юсуповы. Род, история, коллекции», посвященную истории одной из старейших княжеских династий России.

«Большое спасибо персоналу нашего музея за подробнейшую информацию об экспозиции. Честно говоря, очень интересно. Рекомендую всем жителям нашего города и гостям прийти и посмотреть, пока выставка не закрылась», - сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

В Белом зале Серпуховского историко-художественного музея гостям предложили совершить гастрономическое путешествие и выяснить, как на Руси появился чай.

Акция «Ночь искусств» прошла в музейно-выставочном центре на улице Горького. Здесь можно было перенестись на 100 лет назад и понаблюдать за работой хирургов, попробовать себя в роли ткачих или изготовить гравюру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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