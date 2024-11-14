Имена спикеров форума гончарного искусства объявили в Коломне

Мероприятие «Человек — основа бизнеса» проводится в городском округе уже в четвертый раз. В этом году основными темами стали финансы, консалтинг и профориентация.

Участники форума смогли задать волнующие их вопросы представителям банковской сферы и налоговых органов, учебных заведений и предприятий Жуковского. Для посетителей также работала ярмарка вакансий, на которой можно было пообщаться с потенциальными работодателями.

На мероприятии также присвоили статус и вручили сертификаты новым участникам проекта «Сделано в Жуковском». Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципалитета, Торгово-промышленной палатой и общественной организацией «Движение жизни».

Глава городского округа Борис Аубакиров назвал подписание документа новым этапом взаимодействия между некоммерческим сектором, гражданским активом и муниципалитетом. Целью сотрудничества является развитие предпринимательства, культуры и туризма в Жуковском.

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