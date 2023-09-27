Имена семи участников Великой Отечественной войны увековечили на мемориале в Воскресенске

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Список не вернувшихся с фронта воскресенцев пополнили Забухин, Исаев, Князятов, Шершнев, Захаров, Елшанкин и Шопен. Информацию о погибших в боях за родину воинах поисковые отряды обнаруживают разными способами.

Например, личность Ивана Ульяновича Елшанкина удалось установить по обнаруженной медали «За боевые заслуги». Также поисковики выяснили, что лейтенант Иван Иванович Захаров награжден орденом Отечественной войны I степени.

«Еще семь имен героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей родины, на века выбиты на плитах, чтобы не был забыт их подвиг. Мировые события красноречиво показывают, к чему может привести забвение. А мы помним и с гордостью несем память о наших предках и продолжаем их священное дело!» - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Участие в памятной акции на мемориале «Вечный огонь» приняли члены местного отделения ветеранов Росгвардии, родственники героев, школьники и жители Воскресенска.

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