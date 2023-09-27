Илья Щербаков стал исполняющим обязанности генерального директора «Мострансавто»

Читайте нас в:

Илья Щербаков много лет работает в отрасли общественного транспорта. Он начинал карьеру в ГУП «Мосгортранс», где прошел путь до помощника генерального директора. В 2021 году назначен советником генерального директора АО «Мострансавто», затем переведен на должность заместителя генерального директора.

«Моя главная задача - сделать так, чтобы жители Московской области были обеспечены своевременными, комфортными и безопасными пассажирскими перевозками. „Мострансавто“ уверенно расширяет свою маршрутную сеть и парк автобусов, поэтому главным ориентиром я вижу тонкую настройку внутренних процессов, которые обеспечивают бесперебойность работы», - рассказал о своих задачах Щербаков.

Подмосковье планирует значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.