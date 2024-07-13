ИИ написал саундтрек для участников мероприятий «Активного долголетия»

Гимн придумали к пятилетию проекта. За это время к «Активному долголетию» в Московской области присоединились более 400 тысяч человек.

В пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали, что участники проекта энергично проводят лето, совершая в том числе прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре. Теперь долголеты не только занимаются спортом на свежем воздухе, но и осваивают передовые технологии.

Ранее участники проекта представили свои блюда на гастрономическом фестивале «Вкусные истории» в Талдоме. Работы оценили жюри и гости мероприятия.