Игры юношеской футбольной лиги начнутся 6 апреля в Подольске

Еще 10 специалистов устроились на работу в подмосковный онкодиспансер с начала года. Всего там трудятся 802 человека, из которых 197 — врачи и 409 — средний и младший медперсонал.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, работу в диспансере получила онколог Ксения Климихина, а также радиотерапевт Светлана Тихонова.

Ксения Климихина окончила Тверской государственный медицинский университет и ординатуру в ФМБЦ имени Бурназяна. После этого она прошла стажировку в областном онкодиспансере и трудоустроилась «Стать врачом я решила еще в детстве, ведь мой папа врач-педиатр, а бабушка- стоматолог и уже в другой профессии я себя не вижу. Когда видишь людей, которые радуются, что лечение прошло успешно и они могут вести полноценный образ жизни - это придает дополнительную энергию в работе», - поделилась она.

Радиотерапевт Светлана Тихонова окончила Кировский государственный медицинский институт и около 11 лет работала терапевтов. Затем женщина прошла ординатуру и устроилась на работу в Подмосковье.

«Есть опухоли, при которых невозможно применить хирургический метод лечения, и тогда химиолучевая или лучевая терапия становится единственным спасением для пациента. Это приносит положительные результаты и когда пациент идёт на поправку, я испытываю настоящую радость», - сказала она.

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