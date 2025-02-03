Игры, мастер-классы и викторины пройдут в парках Лобни на этой неделе

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В Центральном парке культуры и отдыха состоятся «Веселые старты», квесты и викторины. Для детей будет организована интерактивная анимационная программа. Посетители также могут поучаствовать в творческих мастер-классах, настольное игре «Денежный поток» и потанцевать на дискотеке.

В парке «Киово» состоятся творческий мастер-класс, квест «Мафия» и физкультминутка.

Лобненский лесопарк приглашает всех желающих поиграть в лото, размяться на веселой физкультминутке и научиться бесироплетению.

В парке «Река времени» состоятся занятие секции ориентирования с Александром Черноусовым, лекция «Сбережем планету вместе» и квест «Собери кормушку из подручных средств».

Организаторы, обещают, что мероприятия будут насыщенными и увлекательными.