Игровые зоны благоустроят в парках Богородского округа

Во время опиловки деревьев в парках рабочие стараются минимизировать ущерб природе - перерабатывают остатки древесины и используют щепку подсыпки клумб и других элементов ландшафтного дизайна. Большое внимание в рамках программы по благоустройству также уделяется содержанию газонов и кустарников.

В порядок приводят и детские площадки. Там обновляют игровое оборудование и элементы благоустройства, чтобы ребятам и их родителям было комфортно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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