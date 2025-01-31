Игровую зону в детском саду «Лучик» обновили в Химках

По словам Глеба Демченко, эти простые вещи помогут вдохновить ребят на создание новых историй и развить детское воображение.

Отметим, что в городском округе Химки активно поддерживают инициативы жителей. Записаться на прием к депутату можно лично в общественной приемной на проспекте Мельникова, дом № 12, либо позвонив по номеру телефона: 8 (495) 574-38-81 (-82). График работы: по будням с 09:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.