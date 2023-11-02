Игровую шашку вытащили из уха 9-летнего ребенка в Ступинской больнице

Ребенок пытался самостоятельно вытащить деталь, но еще больше протолкнул ее внутрь. Из-за этого инородное тело попало в наружный слуховой проход.

«Часть инородного тела была направлена в сторону барабанной перепонки и могла повредить структуру среднего уха. К счастью, все обошлось. Шашку извлекли, а юного пациента выписали домой», - рассказал заведующий отоларингологическим отделением Ступинской больницы Сергей Шарков.

Врачи напомнили, что не стоит самостоятельно доставать мелкие предметы из ушей или носа ребенка - так можно протолкнуть их еще дальше. Лучше сразу обратиться за медицинской помощью.

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