Игровую программу «Зимние забавы» провели для детей в Егорьевске

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Руководитель клубных формирований городского дома культуры «Лад» Клим Демкин рассказал, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Они помогают приучить детей к подвижным играм и занятию спортом.

«Сейчас такое время - все сидят в гаджетах и нужно как-то больше двигаться детям, больше с ними заниматься», - поделился Клим Демкин.

Для детей организовали подвижные игры, включая хоккей, перекидывание ватными снежками, лыжные эстафеты и другие.

«Мы посещаем тут все активности, которые есть для ребёнка: вокал, хореографию, театр. Дочь ходит на творчество, уроки английского и занятия по компьютерной грамотности „Айтишка“. Каждый день мы здесь проводим время», - рассказала Надежда Фетисова, мама Даши.

Она добавила, что ребенок очень доволен и не хочет уходить с занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований , которые проводят на территории региона для детей.

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